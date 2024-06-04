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シュプレモ超小型犬用＆ウエットフードセット
商品番号 K94364389263
商品名

シュプレモ超小型犬用＆ウエットフードセット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

•シュプレモ公式通販限定　超小型犬用成犬用（4キロ以下用）600g×3袋　賞味期限2024年1月3日•シュプレモ　ウエットフード　トレイ　　子犬用（全犬種用）×4　賞味期限2024年3月22日×12024年4月26日×3•シュプレモ　ウエットフード　トレイ　成犬用（カロリーケア）　賞味期限2024年12月8日×1自宅保管につきご理解ご了承頂きご購入をお願いします。ペットの種類···犬#シュプレモ#ニュートロ#超小型犬用#ウエットフード
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http://narcologia.ru/goods/approximate133820.html
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