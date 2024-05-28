中国酒 五粮液 白酒 52％　500ml

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商品詳細
中国酒五粮液白酒52％ 500mlです。93-7-27の表示があります。1993年7月27日の時期に流通したお品と思われます。旅行の際、購入したもので、家で大事に保管しておりました。ご理解の上、ご購入どうぞよろしくお願いいたします。#中国酒#白酒#五粮液#祝い酒
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