・エーハイム2213 、エーハイムサブフィルター2213

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商品詳細
大型フィルターに機種変のため出品致します。フィルターは２週間使用、サブフィルター試しセットのみで実使用なしです。用品の種類...水槽用フィルター＆サブフィルター・エーハイム2213（タップあり）・エーハイム サブフィルター2213（タップ付き）それぞれにタップお付けしますのでお値打ちかと思います。両方ともろ材コンテナ付き本体のみ（ろ材は付いていません）。バラ売りはしません。写真が全てとなります。
http://narcologia.ru/goods/shuttle710625.html
http://narcologia.ru/goods/capitation393808.html
http://narcologia.ru/goods/update860995.html
エーハイム サブフィルター 2213 メーカー保証期間1年 | チャーム
サブフィルターの特徴 | エーハイム [EHEIM] | 観賞魚用器具メーカー
エーハイム サブフィルター 2213 + ダブルタップ 直径12/16 2本セット ...
エーハイムサブフィルター2213 Ａ＆Ｋ
エーハイム クラシック2213 ろ材付きセット | エーハイム [EHEIM ...
エーハイム クラシック2213 ろ材付きセット | エーハイム [EHEIM ...
サブフィルター導入記
エーハイム クラシック2213 ろ材付きセット | エーハイム [EHEIM ...
エーハイム、２２１１メイン＋２２１３サブフィルターの組み合わせ ...
エーハイム サブフィルター 2213 メーカー保証期間1年 | チャーム
ＳＰセール エーハイム サブフィルター２２１３-株式会社ディスカウントアクア
エーハイム サブフィルター ２２１３ ＋ ダブルタップ 直径１２／１６ ２本セット メーカー保証期間１年 沖縄別途送料｜au PAY マーケット
エーハイム サブフィルター 2213
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エーハイム サブフィルター 2213 メーカー保証期間1年 | チャーム
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エーハイム サブフィルター 2213 + ダブルタップ 直径12/16 2本セット ...
エーハイムサブフィルター2213 Ａ＆Ｋ
エーハイム クラシック2213 ろ材付きセット | エーハイム [EHEIM ...
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エーハイム サブフィルター ２２１３ ＋ ダブルタップ 直径１２／１６ ２本セット メーカー保証期間１年 沖縄別途送料｜au PAY マーケット
エーハイム サブフィルター 2213