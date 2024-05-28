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・エーハイム2213 、エーハイムサブフィルター2213
商品番号 U88568060150
商品名

・エーハイム2213 、エーハイムサブフィルター2213
ブランド名 エーハイム
特別価格 税込 3,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大型フィルターに機種変のため出品致します。フィルターは２週間使用、サブフィルター試しセットのみで実使用なしです。用品の種類...水槽用フィルター＆サブフィルター・エーハイム2213（タップあり）・エーハイム　サブフィルター2213（タップ付き）それぞれにタップお付けしますのでお値打ちかと思います。両方ともろ材コンテナ付き本体のみ（ろ材は付いていません）。バラ売りはしません。写真が全てとなります。
http://narcologia.ru/goods/shuttle710625.html
http://narcologia.ru/goods/capitation393808.html
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