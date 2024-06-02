❤️新品未使用❤️キャリーバッグ ペットキャリー ベージュ

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新品未使用になりますが1度開封していますので神経質な方は御遠慮くださいm(__)m愛犬には別のキャリーを使っているのでこちらは試乗もしていません☆。.:＊・゜#HOKURANIペット犬リュックキャリーバッグハグ＆リュックシンプルベージュ【小型犬】|送料無料抱っこ底板付きペットキャリー安定猫通院電車移動おでかけ■商品サイズ/外寸幅：約35cm奥行：約22cm高さ：約41cm中敷き：約33.5×20.5cm■バッグの重さ約1040g■参考標準犬種/トイプードル、パピヨン、シーズー■適応体重の目安/約4〜8kgまで■主素材/ナイロン・ポリエステル■仕様/*両サイドにポケット付き。*内側に飛び出し防止ストラップ付き*中敷付き*この商品はコンパクトクーラー対応商品です。別売りのコンパクトクーラーをセットできる面ファスナーがキャリー内側に付いています。■ご注意/*飛び出し防止リードのご使用にあたって必ずわんちゃんの首輪に飛び出し防止リードを付けて飛び出さないよう調節してください。*高温時・直射日光の当たる場所では絶対にわんちゃんを入れたまま放置しないでください。*特に自動車内は高温になります。絶対に、車内にわんちゃんを残したままクルマを離れないでください。用品の種類···キャリーバッグ・カート用品犬種···チワワ犬用服のタイプ···その他ペットパラダイスpetparadise犬用品犬用犬ペットウェアドッグウェアペット用品ペット用ペット愛犬