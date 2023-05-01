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【M1996-92-63】キャットタワー 猫タワー　新品　本体
商品番号 Q85736519205
商品名

【M1996-92-63】キャットタワー 猫タワー　新品　本体
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,347 円
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商品詳細

■新品■送料無料#まとめ買い割ひろのShopはこちら【安定性抜群】揺れを防ぐために太め支柱を４本へ、そして10ヶ所の爪どきポールを設けており、安定性と実用性を追求した高品質なネコタワーです。猫ちゃんの本能を満たす機能が満載、多頭飼いの方に大変お勧めです【猫が喜ぶ機能満載】見晴らしのよい高台、大きい隠れ家、10ヶ所以上の爪とぎポール、遊び放題の幅広い台座、くつろげるハンモックなどを取り付きました。猫ちゃんの遊び場としてピッタリの室内用キャットランドです【高品質・高耐久性】力学的原理に基づいた安定なデザインは、大きな猫ちゃんが遊んでも揺れにくいです。転倒防止用の帯が付き、ネジで壁に固定することができます。表面全体は柔らかい手触りで小さい子猫も安心に寝れます。取扱説明書が付属しております。部品明細、組立方法、お手入れ方法など、文字説明と共に、図解でわかりやすく解説します。出荷形態：お客様組立、材質：支柱-紙管、麻紐/張り材-ポリエステル/板材-パーティクルボード、本体重量(約)：13.5kgキャットタワー大型猫用安定感コンパクト巨大猫ハウス耐荷重7kgハンモック据え置きストレス解消PCT60H【M1996-92-63】
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