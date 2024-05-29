【新品 未使用】kowtow コウトゥ Tシャツ

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【BRAND】kowtowコウトゥ【COLOR】ブラック【SIZE】表記XS着丈60cm、身幅50cm、肩幅57cm、袖丈11.5cm、【MATERIAL】綿100%【REFERENCE】定価¥13000+tax※新品、未使用ではありますが、自宅保管という事をご理解いただき、ご購入ください。※商品カラーに関しては、若干異なる写りになっている事がありますので、ご了承下さい。※素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。※過度な値引き交渉は、お受けしていませんので、ご理解のほど宜しくお願い致します。