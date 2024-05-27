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別注ソイル×ドアーズ 20thフラワープリントキャミ
商品番号 L26202041475
商品名

別注ソイル×ドアーズ 20thフラワープリントキャミ
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···花柄カラー···ブルーサイズ　身幅　56　　　　肩幅　27総丈　70　　　　後ろ身頃　49公式引用素材　コットン可愛いフラワープリントのキャミソールです♡フワッとして生地感も柔らかく、肩紐調節可能です.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.色違いの着用画像を載せております。実物は、ネイビーです♪一度短時間着用しております。ご了承ください。
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