別注ソイル×ドアーズ 20thフラワープリントキャミ

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商品詳細
柄・デザイン···花柄カラー···ブルーサイズ 身幅 56 肩幅 27総丈 70 後ろ身頃 49公式引用素材 コットン可愛いフラワープリントのキャミソールです♡フワッとして生地感も柔らかく、肩紐調節可能です.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.色違いの着用画像を載せております。実物は、ネイビーです♪一度短時間着用しております。ご了承ください。
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