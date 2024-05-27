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- フィント タイ付きチェッククレリック5分袖シャツ GRAY×NV 845
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商品詳細
店頭で購入しました。新品、未使用品です。カラーはグレーです。レトロなチェック柄がキャッチーな5分袖シャツが登場！衿先が長い少し垂れたような変形のクレリック衿もレトロなポイント。リボンタイは取り外しができるので、気分によってアレンジができます。プリーツスカートを合わせれば秋まで長くお使いいただけるプレッピーコーデの完成です♪
http://narcologia.ru/goods/unusable472474.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate715348.html
http://narcologia.ru/goods/navigate802130.html
フィント F i.n.t タイ付きチェッククレリック5分袖シャツ【洗える】 （GRAY×NV）
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タイ付きチェッククレリック5分袖シャツ/F i.n.t [47AF01h006]
タイ付きチェッククレリック5分袖シャツ/F i.n.t [47AF01h006]
フィント F i.n.t タイ付きチェッククレリック5分袖シャツ【洗える】 （GRAY×NV）
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フィント F i.n.t タイ付きチェッククレリック5分袖シャツ【洗える】 （GRAY×NV）
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タイ付きチェッククレリック5分袖シャツ/F i.n.t [47AF01h006]
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フィント F i.n.t タイ付きチェッククレリック5分袖シャツ【洗える】 （GRAY×NV）
タイ付きチェッククレリック5分袖シャツ/F i.n.t [47AF01h006]