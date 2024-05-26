ナラカミーチェ　ブラウス

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＜お洋服について＞カラー…ピンクとパープルの中間くらい袖丈…半袖柄・デザイン…ストライプ季節感…春、夏サイズ…メーカー表記サイズ:0※身長150~155cmくらいの方だと丁度よく着られると思います・まだ2回着用しただけで、ほとんど汚れやほつれはなく、新品同然の状態です。・元は20000円の服ですので、来春以降、ちょっといいブラウスで、気分良くお出かけしていただく際に使っていただけると嬉しいです。・値下げをご希望の際はお気軽にご相談ください＜注意＞・素人の写真ですので、実物と多少色が異なる可能性がございます。・何度も確認はしましたが、多少の汚れ等があるかもしれません。・発送後の返品、交換はできかねます。・以上3点、ご了承の上お買い上げよろしくお願い致します。