LIZLISAトップス(グレープシリーズ)

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リズリサ大人気♡【超激レア】 LIZ LISA リボンチョーカーニットトップス

グレープシリーズのトップスになります。ジャンスカ合わせがオススメです！デコルテがレースになっていて可愛いです！●状態：1～2回着用しましたがほつれはありません。赤マルのところに一緒に保管していたワンピースの赤いリボンが色移りしています。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。(3枚目にアップの画像あり)●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。喫煙者がいますが保管場所は別となっております。ペットはいません。