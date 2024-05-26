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LIZLISAトップス(グレープシリーズ)
商品番号 K70915996160
商品名

LIZLISAトップス(グレープシリーズ)
ブランド名 リズリサ
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グレープシリーズのトップスになります。ジャンスカ合わせがオススメです！デコルテがレースになっていて可愛いです！●状態：1～2回着用しましたがほつれはありません。赤マルのところに一緒に保管していたワンピースの赤いリボンが色移りしています。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。(3枚目にアップの画像あり)●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。喫煙者がいますが保管場所は別となっております。ペットはいません。
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