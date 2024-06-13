MondeOfGloriaモンドオブグロリア　レオパード柄アシンメトリートップス

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Mondeofgloria(モンドオブグロリア)で購入したワンショルダーカットソーです。趣味が変わったためお譲りします。状態：新品未使用原産国：日本素材：ポリエステル100%サイズ：F（フリー）、着丈77cm~(肩ゴムから計測)備考：裏地なしポンチョみたいに手を腕を出すところがあります。着方は色々楽しめる服です。背丈によってワンピースでも着られます。VivienneWestwood、LIMIfeu、BEAUTY\u0026YOUTH、UNITEDARROWS、COMMEdesGARCONS、GALLARDAGALANTE、IENA、SHIPS、TOMORROWLAND、URBANRESEARCH、YECCAVECCA、Ysなどモード系やセレクトショップ好きな方にもおすすめのブランドです。下記でタグで出品商品絞れます。#キャリー_トップス#キャリー_モンドオブグロリア