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クリスチャン ディオール ネックレス アクセサリー V字 ストーン ゴールド
商品番号 F28025130652
商品名

クリスチャン ディオール ネックレス アクセサリー V字 ストーン ゴールド
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド名】ChristianDiorディオール】【サイズ】トップ：横　2.5cm　縦：1.5cm　首回り　約40cm〜46cm【カラー】ゴールド【状態】ストーンが一つないです。その他は概ね良好です。【購入先】ブランド卸専門店古物商許可証東京都公安員会第306601605057号↓商品一覧↓是非覗いてみてください！#ちゃんちゃん全商品
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