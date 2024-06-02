クリスチャン ディオール ネックレス アクセサリー V字 ストーン ゴールド

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【ブランド名】ChristianDiorディオール】【サイズ】トップ：横 2.5cm 縦：1.5cm 首回り 約40cm〜46cm【カラー】ゴールド【状態】ストーンが一つないです。その他は概ね良好です。【購入先】ブランド卸専門店古物商許可証東京都公安員会第306601605057号↓商品一覧↓是非覗いてみてください！#ちゃんちゃん全商品