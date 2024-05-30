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- 【匿名配送】バーバリーロンドンのコート
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商品詳細
着丈···ミドルカラー···ブラックBurberryLondonのコートです。色は黒使用回数は少なめです。サイズは40素材表地本体 綿56% ナイロン44%レザー部分 合成皮革裏地綿、ナイロンサイズ肩幅39cm胸囲48cm袖丈59cm着丈77cmご質問などありましたら、お気軽にコメントください(*^_^*)#まとめ買い歓迎
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