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【匿名配送】バーバリーロンドンのコート
商品番号 O62657396014
商品名

【匿名配送】バーバリーロンドンのコート
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈···ミドルカラー···ブラックBurberryLondonのコートです。色は黒使用回数は少なめです。サイズは40素材表地本体　綿56%　　　ナイロン44%レザー部分　合成皮革裏地綿、ナイロンサイズ肩幅39cm胸囲48cm袖丈59cm着丈77cmご質問などありましたら、お気軽にコメントください(*^_^*)#まとめ買い歓迎
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