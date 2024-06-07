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【新品・未使用・非売品】LA BAGAGERIEトートバッグ
商品番号 J40708265016
商品名

【新品・未使用・非売品】LA BAGAGERIEトートバッグ
ブランド名 ラバガジェリー
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆☆*・゜゜・*:.。..。.:*・'*'・*:.。..。.:*・゜゜・*☆☆　　　　　　ご覧頂きありがとうございます☺︎　　　　　　プロフィールもお読みください。☆☆*・゜゜・*:.。..。.:*・'*'・*:.。..。.:*・゜゜・*☆☆2017年の非売品です。全くの未使用ですが、自宅での保管です。袋に入れクローゼットにそのまま収納していたのでご理解頂ける方に。中は中央にファスナーポケットがあり、3室にセパレートされています。持ち手部分は長さ調整可能です。取り外し可能なショルダーベルト付きでショルダーバッグとしても使用できます。取り外し可能なパスケース付き。＝外寸(約)※素人が大体で測っています。＝幅42cm(上部).30cm(底部)高30cm(本体部)マチ13cm＝内ポケット＝　オープンポケット×4　ファスナーポケット×2＝素材＝　合皮撥水加工がされていますが、2017年のものですのでご承知ください。＝付属品＝・パスケース・ショルダーベルト宅ゆ100/1050-/1070
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