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Chloe クロエ　ラウンドファスナー 二つ折り財布 型押し　リボン　レザー
商品番号 U26860669290
商品名

Chloe クロエ　ラウンドファスナー 二つ折り財布 型押し　リボン　レザー
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 4,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は、Chloeクロエ　ラウンドファスナージップアラウンドジッピー　二つ折り財布コンパクトウォレットになります。ロゴ型押しリボン　○状態内側に使用による汚れ、外側に使用による擦れ等見られますが使用には問題ありません。○サイズ縦約10cm横約13cm厚さ約2.8cm○カラーブラック黒色ゴールド金具金○素材レザー○仕様ファスナー小銭入れ(2層式)お札入れ×1カードポケット×8○購入元大手ブランド買取店(鑑定済み)
http://narcologia.ru/goods/response811942.html
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