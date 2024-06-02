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値下げ！ 新品 未開封 Rady クロミちゃん 限定コラボ Tシャツ ブラック
商品番号 E80072482310
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値下げ！ 新品 未開封 Rady クロミちゃん 限定コラボ Tシャツ ブラック
ブランド名 レディー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Rady×KUROMIコラボ千鳥柄のずきんをかぶったクロミちゃんがカワイイ❤︎コットン入りのTシャツ素材で肌心地よくテンションもあって着心地バツグンです♪既に完売した大人気レア商品です(*^▽^*)！※お値下げした商品ですのでこれ以上のお値引きは難しいです。【状態】新品未使用タグ付き【定価】6,490円【材質】コットン95%ポリウレタン5%【サイズ】着丈49cm肩幅46cmバスト52.5cm袖丈16.5cm裾幅53cm#rady#クロミ#クロミちゃん#Tシャツ#Sanrio#kuromi#tshirt#black#サンリオ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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