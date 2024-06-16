ネストローブのリネン100%のブラウスです。使用頻度が少なく目立ったしみや汚れなどないと思いますが中古品の為ご理解頂けます方にどうぞよろしくお願い致します。薄い生地のリネン素材ではありません。平置きで身幅 55㎝裾幅 63㎝着丈 前56㎝ 後59㎝（素人採寸です）



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