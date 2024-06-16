ユナイテッドトウキョウ　デザインカットソー

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商品詳細
ユナイテッドトウキョウ Tシャツ1回のみ着用バイカラーで、左袖部分だけシアー シースルーなのがかわいいです。シミ汚れやツレなどもなく綺麗です。肩幅38身幅46着丈60ユナイテッドトウキョウブロッキングツイスト半袖カットソークルーネックサイズ 0定価 11000円で購入しましたカラー···ブルー 水色 ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック最初の2枚の画像は色違いです。■素材ツイスト部分は横糸に強撚糸を使用し、しぼ感を表現し清涼感のある素材と、スムース部分は滑らかで光沢感のあるコットン100％の曽合で、肌に触れると冷たく感じる接触冷感の機能がついています。シワにもなりにくく、ご自宅で手洗い可能です。■デザインフロントに、ツイストのデザインが入っている、一枚でインパクトのあるカットソー。3素材を使用した、ブロッキングデザインがポイントです。袖の部分をシアーのカットソーにし、女性らしいデザインをプラス。ボトムも選ばす、インでもアウトでも使えます。SHIPS(シップス)、BEAMS(ビームス)、6(ロク)、ELENDEEK(エレンディーク)、URBANRESEARCHDOORS(アーバンリサーチドアーズ)、theory(セオリー)、sacai(サカイ)、TOGA(トーガ)、UNTITLEDARROWS(ユナイテッドアローズ)、UNITEDTOKYO(ユナイテッドトウキョウ)、IENA(イエナ)、08sircus(ゼロエイトサーカス)、ENFOLD(エンフォルド)、un3d(アンスリード)、city(シティ)、clane(クラネ)、maisonspecial(メゾンスペシャル)、todayful(トゥデイフル)、MM6(エムエムシックス)、CELFORD(セルフォード)、nagonstans(ナゴンスタンス)、AKIRANAKA(アキラナカ)、TOMORROWLAND(トゥモローランド)、TOCCA(トッカ)、ANAYI(アナイ)、INED(イネド)、23区、INDIVI(インディヴィ)、CdeC(クードシャンス)、iCB(アイシービー)、UNTITLED(アンタイトル)、自由区、BOSCH(ボッシュ)、組曲、m.i.d(エムアイディー
http://narcologia.ru/goods/hesitantly234084.html
http://narcologia.ru/goods/diamond909458.html
http://narcologia.ru/goods/moped416268.html
ビームデザインカットソー
UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「ビームデザインカットソー ...
UNITED TOKYO ビームデザインカットソー 円高還元 2400円引き www.acr ...
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未使用 ユナイテッドトウキョウ デザイン カットソー 0 オレンジ系 UNITED TOKYO 長袖 レディース 古着 221111 メール便可
ストリングリブカットソー(FREE OFF WHITE): : ウィメンズ｜UNITED ...
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襟汚れ有/ビームデザインカットソー/FREE/ポリエステル/SLV/142720003
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