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大人キュート♪フレームワークFRAMeWORK　コットンプルオーバーブラウス
商品番号 M25747120095
商品名

大人キュート♪フレームワークFRAMeWORK　コットンプルオーバーブラウス
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 1,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入をお考え下さっている方は、プロフィールをご一読下さいませ。(*u.u))FRAMeWORKフレームワークお色　ブラウン系※1、2枚目のお写真は　お色違い着用時のイメージ用参考写真です。身幅　48㎝着丈　55㎝（背中心）　　　58㎝（肩付根より）平らに置いた状態にて計測しております。※多少の誤差はお許し下さいませ。コットン素材のノースリーブプルオーバーブラウス胸元の切りかえしに控えめギャザーフリルがあしらわれており、Aラインなデザイン。ボトムを選ばずデニムなどでカジュアルダウンさせた着こなしも素敵です。１枚でもインナーとしてもお使い頂け、通勤シーンから日常のお出かけまで、幅広く取り入れられるきれいめな1枚です。カテゴリー別はこちら↓#verdefashionベイクルーズ#verdefashionフレームワークファッション全体はこちら↓#verdefashion#verdefashionトップスタップして頂くと見やすいページに飛びます。こちらは家族のお品です。※ホームクリーニング致しました。目立つシミ等はございませんが、多少の使用感は見受けられます。※お写真のコーディネートはセットではなく　別枠での出品となります。あくまでも個人保管のお品物になりますので、匂い等細かな部分までお気になさる方は、ご遠慮下さいますようお願い致します。気になる点ご不明な点がある場合は、ご購入前にお気軽にコメント下さいませ。小さめに畳んでの発送となりますので、畳みシワご了承下さいませ。※ゆうパケットもしくはネコポスを利用予定です。5，999円→
http://narcologia.ru/goods/diamond553258.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney148049.html
http://narcologia.ru/goods/capitation819608.html

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