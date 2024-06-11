ASTRO ロロハ Tシャツ

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カラー···ブラック袖丈···半袖ASTROの公式オンラインショップで購入しました。購入後は1度も開封せず暗所にて保存していました。Mサイズ自宅保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。ASTROTシャツMJジンジンウヌムンビンラキユンサナロロハ