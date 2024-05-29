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フェアリーグランジ ボーホーシック フラワー毛糸刺繍 パワーネットタンク
商品番号 K72885845932
商品名

フェアリーグランジ ボーホーシック フラワー毛糸刺繍 パワーネットタンク
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはインポートヴィンテージフェアリーグランジボーホーシック古着フラワー毛糸刺繍シースルーパワーネットメッシュタンクトップノースリーブトップスです。色✔️黒素材✔不明サイズ✔ワンサイズ実寸サイズ✔総丈52ｃｍ身幅41ｃｍユーズドで、若干の使用感はございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M10238（ネ）
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