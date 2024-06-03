純情ロマンチカ 中村春菊先生複製サイン入り色紙

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます数年前のエメラルドミュージアムで当選した中村春菊先生の複製サイン入り色紙です到着後に未開封のまま暗所にて保管しております裏面に氏名が記載されているため、塗り潰してから発送させて頂きます素人判断ですので、ご理解頂ける方のみお願い致します値下げ交渉不可
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