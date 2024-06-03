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ガリャルダガランテ　Tシャツ　カットソー　異素材　トップス　ブラウス　チュニック
商品番号 F97660754181
商品名

ガリャルダガランテ　Tシャツ　カットソー　異素材　トップス　ブラウス　チュニック
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガリャルダガランテチュニックカットソー着用回数2回程前後異素材のチュニックで、前がカットソーやTシャツの様な生地で後ろはハリ感のあるシャツのような生地となっております。サイズFREE着丈81/95身幅69裄丈57【フロント】綿100%【バック】綿70%ポリエステル30%
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