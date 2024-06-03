バーバリー ロンドン 七分袖 比翼 シャツ (M) ノバチェック ホースロゴ 黒

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【ブランド】BURBERRYLONDONバーバリーロンドン【商品】七分袖比翼シャツノバチェックホースロゴ刺繍【状態】多少の使用感のみで、目立った汚れ等はございません。【サイズ】(M)肩幅：38cm袖丈：38cm身幅：43cm着丈：53cm【素材】COTTON95%、SPANDEX5%【色】黒、ブラック【付属品】無し【#よっしのお店にある商品】←こちらより他の商品もご覧になれます。✅ご購入の前に下記内容もご一読願います。ご質問・お問い合わせは必ずお返事致します(^^)/✅品質ご覧頂くパソコン・モニター環境により、色合いが違って見える事がございます。素人採寸・検品となる為、写真記載の無い傷・汚れがある可能性もございます。詳しくご覧になりたい箇所の写真追加要望がございましたら承ります。ご不安を解消していただいてからのご購入をオススメ致します。✅価格お値下げ交渉は歓迎です。具体的にお願い致します。2点以上のセット購入は必ずお値引き致します。送料込み・匿名配送です。✅納期・梱包当日～翌日発送手続き致します。濡れ・緩衝を考慮した簡易包装です。梱包資材は再利用の場合がございます。✅真贋・保管状態ブランド直営店、ブランド直営ECサイト、ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋、古物市場などの鑑定済商品のみです。自宅保管です。喫煙者や香水使用者、ペットはおりません。以上、気持ちの良いお取引となります様、宜しくお願い致します(^_^)