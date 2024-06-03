美品　LACOSTE ラコステ　トップス　ポロシャツ　インディゴ　人気　完売

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＊ブランド・LACOSTE＊サイズ・36＊商品状態・2.3回着用汚れなし 美品LACOSTEのインディゴポロシャツです☺︎デニムの風の爽やかなカラーが爽やかです！スキッパー襟で少し開放的な気分で着用できるポロシャツです◎同系色に近いワニの刺繍がポイントに♡※プロフィールを一読した上でご購入下さいませ。ご検討よろしくお願い致します。