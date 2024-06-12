スローブイエナ◼︎EMIN\u0026PAUL◼︎バックギャザーシャツ

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バックギャザーシャツ

BACKGATHEREDシャツビックシルエットで後ろのドレープのデザインが女性らしく可愛い1着さらりと着るだけでコーディネートが完成するアイテムです。■色：カーキ■素材：綿100%■定価：18,150円■サイズ：Free（身幅66cm、肩幅61cm、着丈91.5cm、袖丈53.5cm）テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント