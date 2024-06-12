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スローブイエナ◼︎EMIN\u0026PAUL◼︎バックギャザーシャツ
商品番号 Q35832829653
商品名

スローブイエナ◼︎EMIN\u0026PAUL◼︎バックギャザーシャツ
ブランド名 スローブイエナ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BACKGATHEREDシャツビックシルエットで後ろのドレープのデザインが女性らしく可愛い1着さらりと着るだけでコーディネートが完成するアイテムです。■色：カーキ■素材：綿100%■定価：18,150円■サイズ：Free（身幅66cm、肩幅61cm、着丈91.5cm、袖丈53.5cm）テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/perforce219965.html
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