PUNYUS DOGGYLIFE ノースリーブス 山田涼介着用

PUNYUSのDOGGYLIFEノースリーブスです。3回ほど使用しています。山田涼介さんも着用なさっているそうです。ユニセックス商品です。サイズ:身幅:62/肩幅:48/着丈:72素人管理になりますので、神経質な方は御遠慮ください。小さく畳んでの配送となります。予めご了承ください。即購入可能です！#PUNYUS#カットソー#ノースリーブ



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