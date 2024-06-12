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PUNYUS DOGGYLIFE ノースリーブス 山田涼介着用
商品番号 J72316183931
商品名

PUNYUS DOGGYLIFE ノースリーブス 山田涼介着用
ブランド名 プニュズ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PUNYUSのDOGGYLIFEノースリーブスです。3回ほど使用しています。山田涼介さんも着用なさっているそうです。ユニセックス商品です。サイズ:身幅:62/肩幅:48/着丈:72素人管理になりますので、神経質な方は御遠慮ください。小さく畳んでの配送となります。予めご了承ください。即購入可能です！#PUNYUS#カットソー#ノースリーブ
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