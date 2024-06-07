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【美品】ラエフ　ロングジャケット　テーラード　ドロスト　ギャザー　チェスター
商品番号 X54783718155
商品名

【美品】ラエフ　ロングジャケット　テーラード　ドロスト　ギャザー　チェスター
ブランド名 ラエフ
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

汚れ等はなく、状態はいいです＾＾シンプルで合わせやすいお品です。ギャザーを寄せても可愛いですよ。これからの季節におすすめです♩色目　ネイビーサイズ　2S(Mサイズ相当)丈　102cm幅　110cmナイロン66%綿19%ポリウレタン15%裏地なし※フォロー割引あり\u2028フォローしてもらうと、割引きさせて頂きます。■詳細\u2028・2000円未満→100円オフ\u2028・2000～4999円→200円オフ\u2028・5000円以上→500円オフ【注意点】ご購入後の変更はできかねます。必ず、ご購入前に「フォロー割希望」と、コメントお願いします。
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