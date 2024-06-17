392 新品 黒ブラック 綿100% 変形ワンピース

❤️ご購入者様へのお願い❤️※お取り置きは可能ですが、決済はお早めにお願いします。(約1週間以内でお願い致します)◉新品未使用タグ付き◉裏地無し◉両サイドポケットあり◉カラー色黒ブラック◉サイズ M〜L※サイズカテゴリーをフリーサイズにしています。◉素材綿100%◉実寸(cm)(平置き採寸)肩幅53脇幅58(袖付け脇間を測定)(×2)袖付け幅22(×2)袖丈14着丈112前後(後ろ中央)多少の誤差はご了承下さい。◉写真はワンピースをよりイメージしていただくために、アクセサリー、ペチスカート、靴等を組み合わせてディスプレイしていますが、ワンピースのみの価格となります。その他、たくさんのお洒落で個性的な商品をできるだけお安い価格で出品しております。ココをポチッと❗️→→#ユッツ←←ココをポチッと❗BellChuVeryベリィインターナショナルmajomajoマジョマジョmujiya夢地哉ムジヤmoyuruもゆる萌小竹正遊センソユニコプリーツプリーズイッセイミヤケMONICAモニカkoibitomisakiコイビトミサキ恋人岬~BISTROBビストロビーBRILLANTEブリランテ群言堂中川政七商店ケイコキシヤッコマリカルドジェニーギャルソンファッションメッセージchouchouなどお好きな方にミセスファッションレディースファッションヤングミセスミセスゆったりサイズゆったりめ大きいサイズ大きめ綺麗めきれいめ上品大人可愛いお洒落かっこいいシンプルモダンカジュアルモード個性的変形アシンメトリーアシメ婦人服春物夏物秋物冬物春夏物秋冬物お食事会女子会同窓会外出着体型カバーボリューム※上記のキーワードは商品と直接関係ないものも含まれていますのでご了承ください。



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