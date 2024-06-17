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マベパール　ルース　2個セット　再お値下げ
商品番号 N34459054984
商品名

マベパール　ルース　2個セット　再お値下げ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイのバンコクで購入ブルー系でテリがあり、ペンダントヘッドやブローチ、リングなどに！大きさは直径16ミリくらいです。⚠️返品受け付けてません#マベパール#ルース#ペンダントヘッド#リング
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