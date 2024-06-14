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FURLA2wayバッグ
商品番号 X43475219210
商品名

FURLA2wayバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン素材···本革FURLAのハンドバッグでカラーはグレーよりのブラウンです。高島屋で購入し、数回のみですので美品です。●サイズ：縦幅26cm横幅30cmマチ12cm●素材：牛革●付属品：袋のみ●その他、注意事項：傷や汚れなど写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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