古画・帆船の図（江戸時代）

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商品詳細
サイズ：23cm×31.5cm本作は江戸時代、大店の海船問屋にあった屏風に取引先の業者が競い合って絵師に描かせたもの（一種のコマーシャル画）で、数年前に30点余りネットオークションに出品され、1点3万円前後で落札されたものです。尾張大納言という文字と三ツ葉葵の文に魅せられ落手しました。ただ、破れ、汚れ、シミ等がありますので、気になさる方は購入前によくご検討ください。
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