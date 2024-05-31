セリーヌ　CELINE　スモール カバ タイス　テキスタイル ナチュラル タン

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CELINEセリーヌカバ タイストートバッグスモール全面ロゴセリーヌのカバタイス スモールになります。付属品は布袋、タグです。新品未使用です。間違いなく本物です。本物ですか？やレシートを見せて下さいなど疑われる方はご遠慮下さい。お店で入れて頂きお写真撮る為に出しただけになりますが細かい事を気になさる方や後から何か仰る方はお控え下さい。25.5X18.5X12CMテキスタイル、カーフスキンのトリミングテキスタイルライニングハンドキャリー\u0026ショルダーキャリー\u0026クロスボディキャリーメインコンパートメントX1内側にフラットポケットX1サイド外側にフラットポケットX2調節可能なレザーストラップ(ドロップ44CM)ハンドルハンドル(ドロップ11CM)参考：199162FEF.02NT