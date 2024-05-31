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セリーヌ　CELINE　スモール カバ タイス　テキスタイル ナチュラル タン
商品番号 H60713861216
商品名

セリーヌ　CELINE　スモール カバ タイス　テキスタイル ナチュラル タン
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 64,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CELINEセリーヌカバ　タイストートバッグスモール全面ロゴセリーヌのカバタイス　スモールになります。付属品は布袋、タグです。新品未使用です。間違いなく本物です。本物ですか？やレシートを見せて下さいなど疑われる方はご遠慮下さい。お店で入れて頂きお写真撮る為に出しただけになりますが細かい事を気になさる方や後から何か仰る方はお控え下さい。25.5X18.5X12CMテキスタイル、カーフスキンのトリミングテキスタイルライニングハンドキャリー\u0026ショルダーキャリー\u0026クロスボディキャリーメインコンパートメントX1内側にフラットポケットX1サイド外側にフラットポケットX2調節可能なレザーストラップ(ドロップ44CM)ハンドルハンドル(ドロップ11CM)参考：199162FEF.02NT
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