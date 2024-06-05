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ダブルスタンダードクロージング　Sov　ジャケット　新品
商品番号 L57443621467
商品名

ダブルスタンダードクロージング　Sov　ジャケット　新品
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

160cmの女性が購入したものです。自宅長期保管品になります。着丈約50袖丈約39
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