SAINT　LAURENT　PARIS　サンローラン長財布　品

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２０１９年にサンローラン店舗にて購入しました。３年使用したのち自宅保管しています。角やふちに擦れや傷、アルコール？による白落ちあり小銭を入れるところも使用感ありです。↑写真の中の白丸などで囲ってある所なような所です。わかりやすいところだけ丸してあります。よくみると小さいレザーのスレも所々あります。コインケース部分光の加減もありますが、使用感あります。普段から持ち物は大切に扱っておりますので、綺麗なほうだと思います。中古品ですので傷や擦れなどご理解いただける方でお願い致します。紙袋は折りまげて発送します。気になる箇所があれば写真追加しますのでお気軽にコメントください。