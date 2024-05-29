RHC ロンハーマン　半袖セーター　サンプル品

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商品詳細
RHCロンハーマンのファミリーセールにて購入しました♪サンプル品のため写真のタグのみになります。購入してから一度着用したのみなので美品なります。自宅保管のためご理解の程よろしくお願いします。サイズ着丈約55身幅約55袖丈42（肩部分から袖先）young\u0026olsenロンハーマンヤングアンドオルセンコラボイエナアパルトモンDeuxiemeClasseドゥーズィエムクラスL'AppartementセレクトショップレザーバッグholidayfumikauchidaIENAplageTOGAPULLADeuxiemeClassedrawermm6MARTINMARGIELAJILSANDERShinzonejonnlynxbaserangepalomawoolTHEDallasfumietanakaMaryamNassirZadehISABELMARANTENFOLDnagonstansHYKEカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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