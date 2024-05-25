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新品未使用 BLACK EYE PATCH LABEL CROPPED TANK
商品番号 I86749609830
商品名

新品未使用 BLACK EYE PATCH LABEL CROPPED TANK
ブランド名 ブラックアイパッチ
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただき、ありがとうございます。BLACKEYEPATCHの﻿OGLABELCROPPEDTANKです。カラーはホワイト、サイズはSサイズです。公式オンラインストアで購入した、即日完売の人気アイテムです。嫁用に購入しましたが、サイズ選択ミスで小さ過ぎたため、泣く泣く出品いたします。新品未使用ですが、開封して広げてサイズ確認しております。神経質な方はご遠慮くださいませ。またご希望の方には、レシートまたは納品書のコピーをお付けいたします。販売価格はこちらの判断において都度見直しておりますので、値下げ交渉はご遠慮くださいませ。値下げ交渉のコメントは一律削除させていただきますので、予めご容赦くださいませ。また購入の際にはコメントをお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。
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