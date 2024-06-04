fitmore 大人気セーラーカラースカラップブラウス

fitmore大人気インフルエンサーRIEコラボセーラーカラースカラップブラウス似合わなかったので、一度も着用せず自宅保管しておりました。※タグは取ってしまいましたが、新品未使用品です。※小さく畳んで発送致します。畳じわご了承ください。トレンドのスカラップとセーラーカラーが目を惹くブラウス。裾のスカラップが上品ながら大人可愛い印象に。インしてもアウトしても着用できるので万能に使えます。大きめのスクエアカラーは二の腕をカバーしてくれシンプルで大人でも挑戦しやすく顔周りを華やかに演出してくれます！素材ポリエステル100％カラーホワイト/ブラックカラー...ブラック袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...夏#fitmore#ブラウス



大人気インフルエンサーRIEコラボ！セーラーカラースカラップブラウス ...



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