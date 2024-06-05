値下❤️バーバリーブルーレーベル新品タンクトップ②

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商品詳細
バーバリーブルーレーベルの新品タンクトップ株式会社三陽商会の正規品・本物です。8,900円→5,500円→4900円【素材】綿100%【定価】8900円【色】黒【サイズ】38Mサイズ今や希少な三陽商会のバーバリーブルーレーベル新品未使用を定価以下で譲りいたします。パンツにもスカートにも合わせやすいタンクトップです。ステッチがラメでとても可愛いですよ。この機会に是非‼︎新品未使用ですが自宅保管の為、ご理解のある方、宜しくお願いします。
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