◎美品◎『ne Quittezpas』刺繍 ベスト ノースリーブ ブラウス

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インド製の可愛いブラウスです♪自宅で洗濯物可能で真夏でもさらりと着れます(´˘`＊)＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊●サイズ肩幅：53cm身幅：53cm着丈：60cm＊平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。＊身長、体重等によるサイズ感の質問には答えしておりませんので実寸サイズで必ず確認お願いいたします。＊着画はお断りしております。●状態目立った傷や汚れなどなく、全体的に綺麗な状態です。＊あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。●素材コットン85%レーヨン15%●カラーベージュ●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。9622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊２点以上まとめ買いの方は、『10%OFF』させて頂きます(´▽`)一部対象外のものもあるので詳しくはプロフィールをご確認ください。この機会に是非、他の商品もご覧頂ければ幸いです◎すべての商品→#かいじゅうくんレディース→#かいじゅうくんレディースメンズ→#かいじゅうくんメンズ︎