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Paul Smith 長袖Tシャツ　騙し絵　Mサイズ　ポールスミス
商品番号 G59718803473
商品名

Paul Smith 長袖Tシャツ　騙し絵　Mサイズ　ポールスミス
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmith長袖Tシャツポールスミスらしい「騙し絵」の長袖Tシャツです。まるでニットの上からレース付きニットカーディガンを着ているような長袖Tシャツです。ボタンは本物で、予備ボタンもついてます。日本製ですので肌触りも良いものです。サイズ　M身長　158〜164バスト　79〜87平置採寸肩幅　36袖丈　63身幅　45着丈　67素人採寸なので、誤差があることはご了承下さい。素材　綿100%日本製サイズが私には小さかったので一度しか着てません。試しに着てすぐにやめ保管してました。外に着て出てませんので、状態は良い方かと思います。ユーズド品であることをご理解の上、ご購入いただきますようお願い致します。発送については、折りたたみ水濡れ対策をし匿名配送致します。#ポールスミス#Tシャツ#騙し絵#長袖#オンワード#日本製
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