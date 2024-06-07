Paul Smith 長袖Tシャツ　騙し絵　Mサイズ　ポールスミス

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PaulSmith長袖Tシャツポールスミスらしい「騙し絵」の長袖Tシャツです。まるでニットの上からレース付きニットカーディガンを着ているような長袖Tシャツです。ボタンは本物で、予備ボタンもついてます。日本製ですので肌触りも良いものです。サイズ M身長 158〜164バスト 79〜87平置採寸肩幅 36袖丈 63身幅 45着丈 67素人採寸なので、誤差があることはご了承下さい。素材 綿100%日本製サイズが私には小さかったので一度しか着てません。試しに着てすぐにやめ保管してました。外に着て出てませんので、状態は良い方かと思います。ユーズド品であることをご理解の上、ご購入いただきますようお願い致します。発送については、折りたたみ水濡れ対策をし匿名配送致します。#ポールスミス#Tシャツ#騙し絵#長袖#オンワード#日本製