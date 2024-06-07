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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2023年夏に購入しました。写真1ページ目のものと同じ色の商品です。蛍光灯下で若干暗い部屋での撮影です。ご了承ください。中古品にご理解いただける方よろしくお願い致します。小さく折り畳んでの発送となります。ORCIVAL|〈別注〉オーバーサイズクルーネックボーダーTシャツWOMENサイズ1カラー：GREEN系1定価10,780円以下webサイトより＜デザイン＞-クルーネックの半袖Tシャツ-絶妙なオーバーシルエット-ドロップショルダー＜素材＞-通常の糸と比較して格段に毛羽が少ない糸を使用した生地-厚手ながら発色性が良くクリアな色味が特徴柄・デザイン···ボーダーカラー···グリーン季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/enquire114389.html
http://narcologia.ru/goods/influenza399393.html
http://narcologia.ru/goods/providence502694.html
orcival オーバーサイズ クルーネックボーダーTシャツ
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