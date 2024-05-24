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- 【美品】snidel スナイデル シャツカラーフリルブラウス
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商品詳細
即購入可◯size:onesizecolor:WHT即購入⚪︎布タグ付き正規品。一度短時間着用し、ホームクリーニング後にクローゼットで保管しておりました。状態はかなり良いかと思います。中古品であること、一度人の手に渡ったものですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮ください。※小さく折りたたんで発送いたしますので、シワがつくことが予想されますことご了承ください。ご不明な点がございましたら購入前にコメントをお願いいたします。#snidel#スナイデル #シャツ #フリル #ウサギオンライン
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