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レオナール 新品未使用 レディース 婦人 ポロシャツ 半袖 カットソー 鮮やか
商品番号 K97343669870
商品名

レオナール 新品未使用 レディース 婦人 ポロシャツ 半袖 カットソー 鮮やか
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号　N143☆フォロー割引開催しています☆◆品名•ブランドLEONARDSPORTレオナールスポーツ◆サイズ　42L◆カラー黒ブラック青ブルー◆状態新品未使用◆着丈　/57◆身幅　/50◆肩幅/40◆袖丈/19◆商品紹介マルチカラーのポロシャツレオナールのロゴが散りばめられており素敵でした^^【購入場所】一般社団法人　日本流通自主管理協（AACD）加盟店市場正規店鑑定済みの商品です。安心してご購入くださいませ。#～RYNM全商品リスト～☆フォロワー様のまとめ買いお安くします。フォロワー様へのお得なセールを開催しています。⭐︎他にも夏服冬服古着パーカーワンピースtシャツニットセータースカートデニム長袖ダウンジャケット半袖スーツスウェットトレーナースカートスーツジャケットパンツXSS小さいサイズからMLXL大きいサイズメンズレディースなど多数出品しておりますのでよろしければご覧ください。わからない事がありましたらご質問宜しくお願いします(^^)
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