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宅録セット一式(マイク、オーディオインターフェース、マイク立て、ミキサー)
商品番号 C26702752001
商品名

宅録セット一式(マイク、オーディオインターフェース、マイク立て、ミキサー)
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真撮るために、直置き申し訳ございません。オーディオインターフェース　rolandマイク　mpm1000XENYX502audiotequnica2,000円ぐらいの有線三脚マイク立て接続コードも付属致します！音楽機材のみ宅録始める方にオススメです！種類···マイク
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