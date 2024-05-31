【foufou】THE DRESS #11 Vネックギャザーワンピース

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【商品名】【foufou】THEDRESS#11Vネックギャザーワンピース【商品説明】foufouさんの公式サイトから転載ーーー「洗えてシワにならない、機能的なギュンかわは逆に罪深い…」夏物のTHEDRESSシリーズは今日ご紹介する子と、7月のノースリーブのタックワンピースで終わりなんですがノースリーブのタックワンピースは3シーズン使えちゃうので実質的にはこのTHEDRESS#11が夏物ドンズバでは最後です。ウエストにゴムが入ったギャザーワンピース。例えるなら「プルプル」で上品なポリエステル素材、ゴムギャザーになることで後ろのドレープがとても綺麗です。厚さは中肉厚。真夏だと暑いと感じる方もいると思いますが、ポリエステルの薄い素材にするとドレープ感が綺麗に出なかったり、単純に安っぽく見えてしまうので中肉素材にしました。Vネックの襟ぐりあきは広すぎず、狭すぎず。小ぶりのアクセサリーを合わせればオケージョンにも対応できます。袖も短すぎない適度な長さ。このまま洗濯機に入れて自宅で洗えます。シワに全くならないので吊り干しすればこのまま乾きます（最強）もちろんポケットも両脇にありますよ！【カラー】ブラック【サイズ】free着丈 約118㎝肩幅約37㎝身幅 約45cm袖丈 約26cm平置きでの測定ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。※状態などにつきましては、素人自宅保管の為ご了承の上ご検討下さい【状態】友人から譲り受けたもので表記タグはありません！目立つほつれや汚れはございません。(中古品とご理解された上でご購入下さい)※素人検品ですので見落としがあるかもしれませんが何卒ご了承ください。※ご購入前にプロフィールをご確認下さいませ。#フレイアイディー#チェスティ#セルフォード#リリーブラウン#ハーリップトゥー#エイミーイストワール#マーキュリーデュオ#Milaowen#グレースコンチネンタル#ランバン#アメリビンテージ#rienda#アンドクチュール袖丈···半袖カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬管理番号F1