美品★オーシバル★ 2wayショルダートートバッグ　ブラック

オーシバル ORCIVAL2wayショルダートートバッグ数回短時間のみの使用で美品です◎※出品迷っているのでお値下げ不可です\u003e\u003c以下詳細★カラー▷ブラック 黒2022FW定価16000円ほど＜表地＞コットン100％（PVCコーティング）＜付属＞牛革サイズ＜本体＞幅上部約270/下部200×高さ約270×マチ約100(mm)＜ハンドル＞高さ約115(mm)＜ショルダーストラップ＞長さ約930〜1080×幅約10(mm)［3段階調節］重さ約320g＜デザイン＞-手持ちとショルダーの2WAYで使用できるトートバッグ-内側にジップ開閉のポケットを完備＜素材＞-艶を抑えたPVCコーティング加工が施された11号帆布-型押しされたPVCにより味わい深い独特の雰囲気を演出※コメント、購入される方はプロフィールを一読ください他にもたくさん出品していますので、よろしければご覧ください♡おまとめで割引も致します☆ダントン ジムフレックス ビショップbshopビームスボーイなどお好きな方にもカラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ30



人気♡美品♡aniary アニアリ レザー 2way ショルダー トートバッグ ...



人気♡美品♡aniary アニアリ レザー 2way ショルダー トートバッグ ...



ミュウミュウ 2wayショルダートートバッグ 美品 | labiela.com



本日特価】 お買得☆美品☆ マイケルコース 2way ショルダートート ...



専用♡超美品♡シャネル 2way ショルダートート バッグ デニム 正規品 | フリマアプリ ラクマ



miumiu - 美品20万。miu miu マテラッセ 2way ショルダー トートバッグ ...



犬印鞄製作所 - ♂♀【美品◇浅草製】犬印鞄製作所 2WAY ショルダー ...



24 COACH コーチ 2WAY ショルダー トートバッグ レザー54758 超美品 ...



美品】FURLA 2wayショルダー トートバッグ | labiela.com



IL BISONTE - 美品♡A4可♡オールレザー♡イルビゾンテ 2way ...



美品 A VACATION ア ヴァケーション BOX ベルベットトートバッグ ...



美品 サルヴァトーレフェラガモ エイミー 2WAY ショルダー トート ...



MARC JACOBS - マークジェイコブス MARC JACOBS 美品 モノグラム ...



美品】COACH コーチ レザー 2way ショルダートートバッグ | labiela.com



国内正規総代理店アイテム】 BOYYボーイ レザートートバッグ 2WAY ...