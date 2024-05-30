美品★オーシバル★ 2wayショルダートートバッグ　ブラック

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商品詳細
オーシバル ORCIVAL2wayショルダートートバッグ数回短時間のみの使用で美品です◎※出品迷っているのでお値下げ不可です\u003e\u003c以下詳細★カラー▷ブラック 黒2022FW定価16000円ほど＜表地＞コットン100％（PVCコーティング）＜付属＞牛革サイズ＜本体＞幅上部約270/下部200×高さ約270×マチ約100(mm)＜ハンドル＞高さ約115(mm)＜ショルダーストラップ＞長さ約930〜1080×幅約10(mm)［3段階調節］重さ約320g＜デザイン＞-手持ちとショルダーの2WAYで使用できるトートバッグ-内側にジップ開閉のポケットを完備＜素材＞-艶を抑えたPVCコーティング加工が施された11号帆布-型押しされたPVCにより味わい深い独特の雰囲気を演出※コメント、購入される方はプロフィールを一読ください他にもたくさん出品していますので、よろしければご覧ください♡おまとめで割引も致します☆ダントン ジムフレックス ビショップbshopビームスボーイなどお好きな方にもカラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ30
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