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美品☆ジバンシー GIVENCHY ハンドバッグ ロゴチャーム ブラック
商品番号 W10683047240
商品名

美品☆ジバンシー GIVENCHY ハンドバッグ ロゴチャーム ブラック
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 6,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GIVENCHYBEAUTEジバンシィビューティーのハンドバッグです。ミニバッグとしてもご利用いただけます。ハンドル根元のゴールドプレートがゴージャスです。カジュアル、エレガントどちらにも合わせやすいデザインです。お洋服、お着物とご利用いただけるオールシーズンに使える感じですのでこの機会にいかがでしょうか。〇ブランド：GIVENCHYBEAUTE（ジバンシィ　ビューティー）〇カラー　BLACK（黒・ブラック）〇サイズ　実寸の為誤差生じます縦約20cm横約28cmマチ約12.5cmハンドル高さ約10cm〇素材ナイロン使用頻度少なめ、目立つ角スレはなくまだまだご利用いただけるお品ですがチャームにキズ、スレがあります。状態は良いですが、一度人の手に渡ったお品となりますので画像でのご確認を必ずお願いいたします。コンパクトにして発送いたします。ご検討よろしくお願いいたします。#たいさマミーアパレル2023072613072310981Fカラー···ブラック種類···ハンドバッグ
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