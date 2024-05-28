天然無処理A貨翡翠 優しい白底青漂緑バングル 鑑定書付き ...

NO.820御覧に頂き、誠に有難うございます⭐️ミャンマー産白底青漂緑バングル❣️キメが細くて、とても瑞々しい❗️⭐️上品なバングル❣️⭐️鑑定書付き産地:ミャンマー産内径:57.7mm幅:12.4mm厚み:8.6mm※翡翠は天然石ですので、写真には写りにくいインクルージョン、クラック、カケ、割れ、凹み等がある場合があります。天然石の特性をご了承ください。☆写真は全て私が自分のスマホで撮った画像なので、ご安心ください。☆実物は写真より綺麗です。■検索用■翡翠ジェダイトジェイド天然石パワーストーン風水縁起開運金運運気厄除け御守り



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