ダイヤモンドネックレス

材質···プラチナ装飾···ダイヤモンド見て頂きありがとうございます(ㅅ´꒳`)カンシャー。・:＋°。・:＋°。天然ダイヤモンド0.330ctフクリンpt900チェーンpt850CLOECLASI2CUTV.GOODFLUOF.BLUE。・:＋°。・:＋°。即購入OKです御検討頂けますと幸いですシンプルなデザインで場所を選ばない良いデザインです(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)現状値段下げる予定はありませんので。早い者勝ちの商品になります。よろしくお願いします。



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